Министерство внутренних дел и администрации Польши подготовило проект постановления, предусматривающий запрет на ношение любых видов оружия в Варшаве 11 ноября. Документ также предлагает запретить перемещение оружия в разряженном состоянии, сообщает RMF24.

Проект ограничений

Проект постановления опубликовали на сайте Правительственного центра законодательства Польши. Ограничения предлагают применить на всей территории польской столицы в День национальной независимости.

В обосновании документа указано, что временный запрет необходим для обеспечения безопасности участников государственных торжеств и публичных собраний. Авторы проекта указали на необходимость дополнительных превентивных мер из-за масштаба запланированных мероприятий.

Также в документе напомнили, что в предыдущие годы 11 ноября в Варшаву приезжали многотысячные группы людей, участвовавшие в мероприятиях по случаю праздника.

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Торжества и марш

На 11 ноября в Варшаве запланировано несколько мероприятий. В 12:00 на площади маршала Юзефа Пилсудского должны состояться официальные торжества.

В 14:00 от кольца Дмовского должен стартовать Марш независимости под лозунгом «Polak w Polsce gospodarzem». RMF24 называет его крупнейшей патриотической демонстрацией национальных и националистических кругов.

В пояснении к проекту также указано, что по всей Польше действуют второй уровень тревоги BRAVO и второй уровень тревоги в киберпространстве BRAVO-CRP. На территориях железнодорожных линий, которыми управляют PKP Polskie Linie Kolejowe и PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, действует третий уровень тревоги CHARLIE.

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