韩国称与朝鲜边境地区埋有近百万枚地雷

据援引首尔方面评估的消息称，自2024年起，朝鲜军队可能已在与韩国接壤的边境沿线布设了约96万枚地雷。

自2024年4月起，朝鲜加强了边境防御工事——此前，其领导人金正恩于2023年底将与首尔的关系称为“两个敌对国家”之间的关系。

自那时起，韩国军方记录到朝鲜部队在边境地区加紧部署： 在非军事区内贯穿的军事分界线（MDL）沿线，架设带刺铁丝网围栏、布设地雷以及修建反坦克障碍物。

朝鲜军队曾多次接近或越过军事分界线。在此类情况下，韩国军队会按照既定规程，通过扩音器进行警告或进行示警射击。

报道指出，自9月21日发生地雷爆炸事件导致三名韩国士兵受伤以来，边境局势进一步紧张。

首尔方面将此次爆炸的责任归咎于平壤。调查结果显示，爆炸系由朝鲜的反步兵地雷引发。

平壤否认与此事件有关，并指责首尔伪造调查结果，企图将责任归咎于朝鲜政权。

据一些军事专家估计，非军事区内埋设了超过200万枚地雷，其中包括由韩国军队埋设的。

韩联社援引韩国军方数据报道了这一消息。

此前，韩国曾向朝鲜提议就边界问题进行谈判——Channel NewsAsia报道。

首尔将就朝鲜布雷指控向联合国安理会申诉——《韩国先驱报》。

朝鲜威胁将对韩国和美国的军事演习采取报复行动——《韩国先驱报》。

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