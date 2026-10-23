У Південній Кореї заявили про майже мільйон мін на кордоні з КНДР

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Військові Північної Кореї могли встановити близько 960 тисяч наземних мін уздовж кордону з Південною Кореєю, починаючи з 2024 року. Про це повідомляють із посиланням на оцінки в Сеулі.

Із квітня 2024 року Північна Корея посилила укріплення кордону — після того, як наприкінці 2023 року її лідер Кім Чен Ин назвав відносини із Сеулом відносинами між «двома ворожими державами».

Відтоді південнокорейські військові фіксують активніше облаштування кордону північнокорейськими підрозділами: встановлення огорож із колючого дроту, мінування території та спорудження протитанкових загороджень уздовж військової демаркаційної лінії (ВДЛ), що проходить усередині демілітаризованої зони.

Північнокорейські військові неодноразово наближалися до ВДЛ або перетинали її. У таких випадках південнокорейські військові відповідно до встановлених протоколів попереджали їх через гучномовці або здійснювали попереджувальні постріли.

Зазначається, що напруженість на кордоні зросла після вибуху міни 21 вересня, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських солдатів.

У Сеулі поклали відповідальність за вибух на Пхеньян. За результатами розслідування, його причиною стали північнокорейські протипіхотні міни.

Пхеньян заперечив причетність до інциденту, звинувативши Сеул у фальсифікації результатів розслідування, щоб покласти провину на північнокорейський режим.

За оцінками деяких військових експертів, у демілітаризованій зоні закладено понад 2 мільйони мін, зокрема й встановлених південнокорейськими військами.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на дані військових Південної Кореї.

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