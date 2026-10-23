В Южной Корее заявили о наличии почти миллиона мин на границе с КНДР

Военные Северной Кореи могли установить около 960 тысяч наземных мин вдоль границы с Южной Кореей, начиная с 2024 года. Об этом сообщают со ссылкой на оценки в Сеуле.

С апреля 2024 года Северная Корея усилила укрепление границы — после того, как в конце 2023 года её лидер Ким Чен Ын назвал отношения с Сеулом отношениями между «двумя враждебными государствами».

С тех пор южнокорейские военные фиксируют более активное укрепление границы северокорейскими подразделениями: установку заграждений из колючей проволоки, минирование территории и сооружение противотанковых заграждений вдоль военной демаркационной линии (ВДЛ), проходящей внутри демилитаризованной зоны.

Северокорейские военные неоднократно приближались к ВДЛ или пересекали её. В таких случаях южнокорейские военные в соответствии с установленными протоколами предупреждали их через громкоговорители или производили предупредительные выстрелы.

Отмечается, что напряженность на границе возросла после взрыва мины 21 сентября, в результате которого пострадали трое южнокорейских солдат.

В Сеуле возложили ответственность за взрыв на Пхеньян. По результатам расследования, его причиной стали северокорейские противопехотные мины.

Пхеньян отрицал причастность к инциденту, обвинив Сеул в фальсификации результатов расследования, чтобы возложить вину на северокорейский режим.

По оценкам некоторых военных экспертов, в демилитаризованной зоне заложено более 2 миллионов мин, в том числе установленных южнокорейскими войсками.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные военных Южной Кореи.

Напомним, что Южная Корея предложила КНДР переговоры по поводу границы — Channel NewsAsia.

Сеул обратится в Совбез ООН в связи с обвинениями КНДР в минировании — Korea Herald.

КНДР пригрозила ответными мерами в связи с учениями Южной Кореи и США — Korea Herald.

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