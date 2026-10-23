W Korei Południowej poinformowano o prawie milionie min na granicy z KRLD

Siły zbrojne Korei Północnej mogły rozstawić około 960 tysięcy min lądowych wzdłuż granicy z Koreą Południową, począwszy od 2024 roku. Informują o tym, powołując się na szacunki z Seulu.

Od kwietnia 2024 roku Korea Północna wzmocniła umocnienia graniczne – po tym, jak pod koniec 2023 roku jej przywódca Kim Dzong Un określił stosunki z Seulem jako relacje między „dwoma wrogimi państwami”.

Od tego czasu południowokoreańskie siły zbrojne odnotowują coraz intensywniejsze działania północnokoreańskich oddziałów związane z zabezpieczaniem granicy: stawianie ogrodzeń z drutu kolczastego, minowanie terenu oraz budowa zapór przeciwczołgowych wzdłuż wojskowej linii demarkacyjnej (WLD), przebiegającej wewnątrz strefy zdemilitaryzowanej.

Północnokoreańskie siły zbrojne wielokrotnie zbliżały się do linii demarkacyjnej lub ją przekraczały. W takich przypadkach południowokoreańskie siły zbrojne, zgodnie z ustalonymi protokołami, ostrzegały je przez megafony lub oddawały strzały ostrzegawcze.

Zaznaczono, że napięcie na granicy wzrosło po wybuchu miny 21 września, w wyniku którego rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy.

Seul obarczył Pjongjang odpowiedzialnością za wybuch. Zgodnie z wynikami śledztwa przyczyną wybuchu były północnokoreańskie miny przeciwpiechotne.

Pjongjang zaprzeczył swojemu udziałowi w tym incydencie, oskarżając Seul o sfałszowanie wyników śledztwa w celu zrzucenia winy na reżim północnokoreański.

Według szacunków niektórych ekspertów wojskowych w strefie zdemilitaryzowanej znajduje się ponad 2 miliony min, w tym również te założone przez wojska południowokoreańskie.

Informację tę podaje agencja Yonhap, powołując się na dane południowokoreańskich sił zbrojnych.

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