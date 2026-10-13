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Іран активізує спроби атакувати складніші цілі, зокрема військові об’єкти на території Великої Британії. Водночас Росія нарощує гібридну діяльність, спрямовану проти союзників України. Про це заявив керівник британської служби внутрішньої розвідки MI5.

У щорічній промові, присвяченій широкому спектру загроз для Великої Британії, Маккаллум підкреслив, що за останнє десятиліття кількість загроз з боку цих держав зросла вчетверо. Через це MI5 нині виділяє на протидію їм більше ресурсів, ніж під час Холодної війни.

Росія, яка також заперечує причетність до ворожих дій у Великій Британії, залишається «агресором номер один», наголосив глава британської розвідки.

Він погодився з оцінками інших європейських розвідувальних служб, що Росія застосовує тактику, яка наближається до звичайного збройного конфлікту. Як приклади Маккаллум навів спробу атаки безпілотником на вантажний літак в аеропорту Німеччини та кібератаку на енергетичну інфраструктуру Польщі.

«Не випадково російські агресори намагаються дестабілізувати інші європейські країни саме тоді, коли їхні військові успіхи в Україні мінімальні й даються жахливою ціною», - зауважив Маккалум.

Він також зазначив, що цілком погоджується з нещодавніми заявами прем’єра Бернема про те, що Росія чинила спроби втрутитися у Brexit десять років тому.

Маккаллум не оприлюднив жодних нових доказів, але згадав уже відомі побоювання щодо російських медіаресурсів, які «досить активно долучилися до кампанії приблизно під час референдуму», виступаючи за вихід Великої Британії з ЄС. Він також зазначив, що «була друга спроба втручання - через інтернет-тролів».

Водночас він заявив, що немає доказів того, що ці зусилля вплинули на результат голосування щодо Brexit. Загалом вважається, що їхній вплив був незначним. Маккаллум додав, що подальше обговорення цього питання було б вигідним Росії.

«Я дещо занепокоєний тим, що якщо ми всі ще кілька днів продовжуватимемо цю дискусію, російські тролі, які, схоже, у різні періоди протягом останніх років не досягли особливих результатів, будуть у захваті від того, що знову опинилися на перших шпальтах, попри порівняно незначний ефект їхніх дій на всіх етапах цього процесу», - цитує його The Guardian.

У понеділок Бернем також заявив, що Іран, найімовірніше, причетний до ймовірної змови з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС Ферфорд (RAF Fairford). Цю базу використовували американські бомбардувальники для завдання ударів по Ірану. Інцидент спричинив масштабні заходи безпеки та призвів до виведення американських літаків із бази за рішенням президента США Дональда Трампа.

Про це заявив генеральний директор британської служби внутрішньої розвідки MI5 Кен Маккаллум, повідомляється із посиланням на Reuters.

Росія та Іран ведуть секретну розробку надзвукової зброї — FT.

Іранське командування пригрозило США новими ударами.

Іран заявив про початок військової операції проти американських сил після нових ударів США по території країни. За даними іранського агентства Tasnim, цілями стали американські військові бази та інші об’єкти США в регіоні. Водночас на момент появи повідомлень жодна країна Близького Сходу офіційно не заявила про те, що зазнала іранської атаки.

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