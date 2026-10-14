У Нігерії понад 87 тисяч дітей лікували від недоїдання — Premium Times Nigeria

У штаті Катсіна на півночі Нігерії понад 87 тисяч дітей отримали амбулаторне лікування гострого недоїдання з січня до серпня 2026 року. Допомогу надавали у чотирьох центрах терапевтичного харчування, якими керує міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» (MSF), повідомляє Premium Times.

За той самий період майже 15,5 тисячі дітей госпіталізували через тяжке або ускладнене недоїдання. У 2025 році за перші вісім місяців MSF надала амбулаторну допомогу більш як 95 тисячам дітей, а приблизно 16,5 тисячі пацієнтів потребували госпіталізації.

Недоїдання залишається поширеним

Медичний координатор MSF у Нігерії Рафаель Кананга заявив, що нинішній показник нижчий за торішній, однак усе ще є надзвичайно високим і перевищує рівень дворічної давнини. Наведена статистика стосується лише дітей, які лікувалися у закладах MSF, а не загальної кількості дітей із недоїданням у штаті.

Організація назвала серед чинників кризи бідність, інфляцію, небезпеку, вимушене переміщення населення, спалахи хвороб та екстремальні погодні умови. За оцінкою MSF, ці обставини порушили сільськогосподарську діяльність і обмежили доступ уразливих громад до продовольства.

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Також MSF повідомила про значну кількість дітей із квашіоркором — тяжкою формою недоїдання, що може супроводжуватися набряками та ураженнями шкіри. Для таких пацієнтів у стаціонарному центрі терапевтичного харчування в Катсіні відкрили спеціалізований підрозділ.

Допомогу розширюють, але бракує фінансування

У MSF частково пов'язали зменшення кількості пацієнтів із поліпшенням безпекової ситуації та врожаїв у деяких районах штату у 2025 році. За даними організації, частина родин, які через небезпеку залишили райони Джибія та Бацарі, змогла повернутися додому й відновити землеробство.

Штат Катсіна також відкрив додаткові амбулаторні та стаціонарні центри лікування. MSF допомагала розширювати їхню роботу, навчаючи медперсонал і посилюючи послуги. Мережа амбулаторних центрів у штаті, за даними організації, зросла від кількох у 2021 році до приблизно 400 у 2026-му.

Влада штату виділила 1 млрд найр на боротьбу з недоїданням, зокрема на закупівлю готового терапевтичного харчування. ЮНІСЕФ, за словами представника MSF Жан-Клемана Ішімве, пообіцяв залучити аналогічну суму через Фонд дитячого харчування. Водночас організація попередила, що нестача коштів і терапевтичного харчування надалі загрожує лікувальним програмам.

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