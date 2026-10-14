В штате Кацина на севере Нигерии более 87 тысяч детей получили амбулаторное лечение острого недоедания с января по август 2026 года. Помощь оказывали в четырех центрах лечебного питания, которыми управляет международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF), сообщает Premium Times.

За тот же период почти 15,5 тысячи детей госпитализировали из-за тяжелого или осложненного недоедания. В первые восемь месяцев 2025 года MSF предоставила амбулаторную помощь более чем 95 тысячам детей, а около 16,5 тысячи пациентов нуждались в госпитализации.

Недоедание остается распространенным

Медицинский координатор MSF в Нигерии Рафаэль Кананга заявил, что нынешний показатель ниже прошлогоднего, однако все еще чрезвычайно высок и превышает уровень двухлетней давности. Приведенная статистика касается только детей, лечившихся в учреждениях MSF, а не общего количества детей с недоеданием в штате.

Организация назвала среди факторов кризиса бедность, инфляцию, небезопасность, вынужденное перемещение населения, вспышки заболеваний и экстремальные погодные условия. По оценке MSF, эти обстоятельства нарушили сельскохозяйственную деятельность и ограничили доступ уязвимых общин к продовольствию.

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MSF также сообщила о значительном количестве детей с квашиоркором — тяжелой формой недоедания, которая может сопровождаться отеками и поражениями кожи. Для таких пациентов в стационарном центре лечебного питания в Кацине открыли специализированное отделение.

Помощь расширяют, но не хватает финансирования

В MSF частично связали уменьшение числа пациентов с улучшением ситуации с безопасностью и урожаями в некоторых районах штата в 2025 году. По данным организации, часть семей, которые из-за небезопасности покинули районы Джибия и Бацари, смогла вернуться домой и возобновить земледелие.

Штат Кацина также открыл дополнительные амбулаторные и стационарные центры лечения. MSF помогала расширять их работу, обучая медицинский персонал и усиливая услуги. По данным организации, сеть амбулаторных центров в штате выросла от нескольких в 2021 году до примерно 400 в 2026 году.

Власти штата выделили 1 млрд найр на борьбу с недоеданием, в частности на закупку готового лечебного питания. ЮНИСЕФ, по словам представителя MSF Жан-Клемана Ишимве, пообещал привлечь аналогичную сумму через Фонд детского питания. В то же время организация предупредила, что нехватка средств и лечебного питания продолжает угрожать программам лечения.

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