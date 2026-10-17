Австралия подтвердила первый случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на субантарктическом острове Маккуори. Вирус обнаружили в образцах, взятых у южного морского слона и водорослевой чайки.

Первый случай H5 на острове

Главный ветеринарный врач Австралии Бет Куксон заявила, что официальные исследования подтвердили наличие высокопатогенного штамма. Это первый зарегистрированный на острове Маккуори случай H5, сообщает The Express Tribune.

Остров Маккуори расположен в Южном океане примерно посередине между австралийским штатом Тасмания и Антарктидой. Территория внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является важным местом размножения южных морских слонов.

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Риск для популяции морских слонов

Южные морские слоны могут весить до 3600 килограммов и особенно уязвимы к гриппу H5. По данным федерального правительства, смертность среди детенышей в некоторых случаях превышала 90%.

В конце 2025 года вирус был зарегистрирован на другой субантарктической территории Австралии — острове Херд. По данным местных СМИ, там от инфекции погибли более 13 тысяч детенышей тюленей. В августе австралийское министерство окружающей среды сообщило о выводе персонала с исследовательской станции на Маккуори из-за психосоциального риска для участников экспедиций в случае вспышки H5. Экспертные оценки предусматривали значительную смертность морских слонов в следующем сезоне размножения.

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