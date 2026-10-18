В ОАЭ заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Абдулла бин Заид в воскресенье провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств ряда стран региона. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, сообщает The National.

Участники переговоров

По данным издания со ссылкой на государственное агентство Wam, Абдулла бин Заид пообщался с министром иностранных дел Марокко Нассером Буритой, главой МИД Египта Бадром Абдельатти, вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади, премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом, а также министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль-Бусаиди.

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Атаки на Саудовскую Аравию

Телефонные контакты состоялись на фоне неоднократных атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию с начала октября. По данным The National, с 1 октября хуситы осуществили 20 атак на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Самая смертоносная атака 10 октября в Эр-Рияде унесла жизни 13 человек, среди которых была египетская бортпроводница.

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