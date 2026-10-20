Бывший вице-президент США Камала Харрис и NAACP планируют провести встречи с избирателями перед промежуточными выборами 2026 года в Милуоки, штат Висконсин, и Атланте, штат Джорджия. Инициатива направлена на мобилизацию избирателей в штатах, где проходят важные избирательные кампании, сообщает The Hill.

Встречи в Висконсине и Джорджии

Харрис должна выступить в Милуоки 26 октября. В Висконсине выберут нового губернатора после того, как действующий губернатор Тони Эверс объявил о завершении карьеры. Следующая встреча запланирована на 29 октября в Атланте, где сенатор-демократ Джон Оссофф баллотируется на второй срок против члена Палаты представителей от Республиканской партии Майка Коллинза.

Президент и генеральный директор NAACP Деррик Джонсон заявил, что организация продолжает работать над просвещением избирателей и организацией сообществ. По его словам, эта работа не начинается и не заканчивается в день голосования.

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Возможное выдвижение в 2028 году

Поездки проходят на фоне предположений о возможном участии Харрис в президентских выборах 2028 года. Недавно она заявила, что еще не определилась с решением, а в феврале отметила, что может баллотироваться.

Опрос Focaldata и Financial Times показал, что 30% респондентов назвали Харрис следующей кандидаткой Демократической партии на президентских выборах. Среди других политиков, упомянутых в исследовании, были губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес и бывший министр транспорта Пит Буттиджич.

По данным офиса Харрис, ее предвыборная поездка в октябре также предусматривает остановки в Миссисипи и Нью-Гэмпшире.

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