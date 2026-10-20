美国前副总统卡玛拉·哈里斯和全国有色人种协进会（NAACP）计划在2026年中期选举前，分别在威斯康星州密尔沃基和佐治亚州亚特兰大举行选民见面会。该倡议旨在动员正在进行重要选举角逐的州的选民，The Hill报道。

威斯康星州和佐治亚州的见面会

哈里斯计划于10月26日在密尔沃基发表讲话。在现任州长托尼·埃弗斯宣布结束其政治生涯后，威斯康星州将选出一名新州长。下一场见面会计划于10月29日在亚特兰大举行，届时民主党参议员乔恩·奥索夫将与共和党众议员迈克·柯林斯竞争连任第二个任期。

NAACP总裁兼首席执行官德里克·约翰逊表示，该组织将继续开展选民教育和社区组织工作。他说，这项工作不会在投票日才开始，也不会在投票日结束。

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2028年可能获得提名

这些行程正值外界猜测哈里斯可能参加2028年总统选举之际。她最近表示，自己尚未作出决定，并在2月称她可能会参选。

Focaldata和英国《金融时报》的一项民调显示，30%的受访者认为哈里斯将成为民主党下一位总统候选人。该研究提及的其他政治人物包括加利福尼亚州州长加文·纽森、众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯和前交通部长皮特·布蒂吉格。

据哈里斯办公室称，她10月的竞选行程还包括在密西西比州和新罕布什尔州停留。

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