《纽约时报》称，特朗普欲将记者逐出白宫

美国总统唐纳德·特朗普再次提出将媒体代表驱逐出白宫大楼的问题。 据记者透露，这位美国领导人曾多次向前新闻秘书卡罗琳·利维特提出这一想法，并考虑过恢复总统官邸内曾经存在过的游泳池。

据该媒体报道，8月底，在椭圆形办公室与卡罗琳·利维特的一次会晤中，唐纳德·特朗普在几位高级官员在场的情况下提出了这一建议。

总统提议将记者们从詹姆斯·布雷迪新闻发布厅迁出，这实际上意味着将新闻机构迁出白宫范围。 特朗普称此举可能是利维特担任新闻秘书期间的“最后一项遗产”。

据该媒体的三位知情人士透露，在过去的几个月里，总统曾多次提及这一提议。然而，在利维特任职白宫期间，该计划始终未得到进一步推进。

8月27日，卡罗琳·利维特因生育离任白宫新闻秘书一职。

此外，唐纳德·特朗普曾向助手们表示，希望修复富兰克林·罗斯福总统于1933年在白宫建造的室内游泳池。 该泳池曾被用于鲁斯维尔特患上小儿麻痹症后的康复治疗。

后来，理查德·尼克松总统将游泳池加盖，以便为媒体代表腾出空间。

恢复游泳池的构想可能与特朗普打算调整记者在总统官邸内的现有布局有关。

《纽约时报》指出，乍看之下，将记者从白宫迁出似乎只是一项微不足道的行政决定。然而，鉴于特朗普多次对媒体的抨击，这一举措具有重要的象征意义。

记者们靠近美国行政权力机构所在地，传统上被视为对自由新闻对宪政民主重要性的认可。

此外，这一决定可能产生长期影响，因为一旦记者被迁出白宫，未来总统将很难恢复记者原先的工作安排。

据该媒体报道，特朗普早在首个总统任期内就曾提出过驱逐媒体的议题。据记者采访的知情人士称，目前其身边支持这一想法的人越来越多。

总统核心圈中的部分人士认为，将记者迁至位于白宫马路对面的艾森豪威尔行政办公室大楼，可能会成为对媒体施压的又一举措。

早在9月27日，唐纳德·特朗普就在社交媒体上发布了两张关于白宫简报厅的照片。

第一张展示了该厅目前的样貌，并配有“假新闻”的字样。第二张则将该厅描绘成一个镀金的游泳池，上面写着“罗斯福游泳池”。

这些帖子再次将公众视线引向了总统针对目前供记者使用的这处场所所制定的计划。

据《纽约时报》报道，唐纳德·特朗普正在考虑将媒体代表迁出白宫，其幕僚们也正越来越积极地讨论这一想法。不过，目前尚无证据表明驱逐记者的决定已经拍板定案。

《纽约时报》对此进行了报道。

回顾此前，接替卡罗琳·利维特担任美国总统唐纳德·特朗普新闻秘书的凯蒂·扎卡里亚，在白宫举行了她的首次简报会。 这场简报会仅持续了14分钟，却因她丈夫与美国总统之间的一段尴尬插曲而令人印象深刻。

美国总统前新闻秘书凯蒂·扎卡里亚因一张在椭圆形办公室拍摄的照片而卷入丑闻，照片中记录了国家元首办公桌上的文件。 其中包括一份备受关注的 golf 球场改造计划，而特朗普此前曾否认该计划的存在。

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