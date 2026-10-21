Трамп хочет выселить журналистов из Белого дома, — The New York Times

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о выселении представителей СМИ из здания Белого дома. По данным журналистов, американский лидер неоднократно предлагал эту идею бывшей пресс-секретарю Кэролайн Ливитт, а также рассматривал возможность восстановления бассейна, который когда-то существовал в президентской резиденции.

По информации издания, в конце августа во время одной из последних встреч с Кэролайн Ливитт в Овальном кабинете Дональд Трамп озвучил свое предложение в присутствии нескольких высокопоставленных чиновников.

Президент предложил ей вывести журналистов из брифингового зала имени Джеймса Брэди, что фактически означало бы перемещение новостных организаций за пределы Белого дома. Трамп назвал этот шаг возможным «последним наследием» Ливитт на посту пресс-секретаря.

По словам трех собеседников издания, в течение нескольких месяцев президент неоднократно возвращался к этому предложению. Однако за время работы Ливитт в Белом доме план так и не получил дальнейшего развития.

27 августа Кэролайн Ливитт покинула пост пресс-секретаря в связи с рождением ребенка.

Отдельно Дональд Трамп говорил своим помощникам о желании восстановить крытый бассейн, который президент Франклин Рузвельт обустроил в Белом доме в 1933 году. Он использовался, в частности, для терапевтических процедур после того, как Рузвельт заболел полиомиелитом.

Впоследствии президент Ричард Никсон накрыл бассейн, чтобы освободить помещение для представителей средств массовой информации.

Идея вернуть бассейн может быть связана с намерением Трампа изменить нынешнее расположение журналистов в президентской резиденции.

The New York Times отмечает, что на первый взгляд перемещение журналистов из Белого дома может показаться незначительным административным решением. Однако на фоне неоднократных нападок Трампа на прессу этот шаг имел бы значительный символический характер.

Близость журналистов к зданию исполнительной власти США традиционно рассматривается как признание важности свободной прессы для конституционной демократии.

Кроме того, такое решение может иметь долгосрочные последствия, поскольку будущим президентам будет сложно восстановить прежний порядок работы журналистов, если их переместят за пределы Белого дома.

По данным издания, Трамп поднимал вопрос о выселении СМИ ещё во время своего первого президентского срока. Сейчас, как утверждают собеседники журналистов, всё больше людей из его окружения поддерживают эту идею.

Некоторые представители ближайшего окружения президента считают, что перемещение журналистов в здание Исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, расположенное через дорогу от Белого дома, может стать очередным этапом давления на СМИ.

Еще 27 сентября Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях два изображения, посвященных брифинговому залу Белого дома.

На первом было показано помещение в его нынешнем виде с подписью «Фейковые новости». На втором зал изобразили в виде позолоченного бассейна с надписью «Бассейн ФДР».

Эти публикации вновь привлекли внимание к планам президента в отношении помещения, которое сейчас используют журналисты.

Так, по информации The New York Times, Дональд Трамп рассматривает возможность перемещения представителей СМИ за пределы Белого дома, а его окружение всё активнее обсуждает эту идею. В то же время пока нет подтверждения, что решение о выселении журналистов уже принято.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Напомним, Кэти Закария, сменившая Кэролайн Ливитт на посту пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, провела свой первый брифинг в Белом доме. Встреча длилась всего 14 минут и запомнилась конфузом, связанным с её мужем и американским президентом.

Бывшая пресс-секретарь американского президента Кэти Закария оказалась в центре скандала из-за опубликованной фотографии из Овального кабинета, на которой запечатлены документы на столе главы государства. Среди них — нашумевший план перестройки поля для гольфа, существование которого Трамп отрицал.

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