Відео: Нова прессекретарка Трампа переплутала чоловіка з президентом

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Кеті Закарія, яка замінила Керолайн Лівітт на посаді прессекретарки президента США Дональда Трампа, провела свій перший брифінг у Білому домі. Зустріч тривала лише 14 хвилин і запам’яталася конфузом, пов’язаним із її чоловіком та американським президентом.

Відповідаючи на запитання про те, як вона планує поєднувати роботу з роллю матері чотирьох дітей, зважаючи на те, що її родина мешкає в Каліфорнії, Закарія повідомила, що всі вони переїжджають до Вашингтона. Однак під час відповіді вона випадково переплутала чоловіка з Трампом, пише The Independent.

«Думка про те, що я не буду проводити вечори зі своїми дітьми, є абсолютно неприйнятною, тому мій президент… е-е, вибачте, мій чоловік перебуває тут…», — сказала Закарія.

Уточнивши сказане, речниця поставилася до ситуації з гумором.

«Гарна обмовка», — зауважила вона.

Брифінг тривав 14 хвилин. Протягом перших восьми хвилин Кеті вихваляла «енергійного президента» та заявляла про «рекордну відвідуваність» його мітингів. Після цього вона коротко перелічила позитивні показники зростання зарплат, цін на ліки, зайнятості та обсягів виробництва енергоресурсів.

На відповіді на запитання журналістів вона виділила не більше шести хвилин.

Серед медіа, представники яких встигли поставити запитання, були Breitbart, Fox News та Daily Mail. Після цього Кеті достроково завершила пресконференцію. Це був один із найкоротших брифінгів за останнє десятиліття, а помітне хвилювання речниці стало предметом обговорення у Вашингтоні.

Західні медіа вже розкритикували її дебют. The Independent назвав його катастрофічним, а New York Post звернув увагу на те, що нова прессекретарка Білого дому надто нервувала.

Попри це, її головний роботодавець залишився задоволеним виступом нової підлеглої.

«На мою думку, вона впоралася чудово. Вона виступила дуже добре», — заявив він.

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Як повідомило обізнане джерело виданню New York Post, Трамп особисто проінструктував свою нову головну представницю в Овальному кабінеті, через що вона трохи запізнилася. Він доручив їй скористатися значним суспільним інтересом до брифінгу, щоб докладно розповісти про свої досягнення та оголосити про рішення вимагати відставки посолки США в Греції Кімберлі Гілфойл.

До приходу в Білий дім Кеті Закарія працювала в медіакомпанії Трампа та була прессекретаркою Міністерства внутрішньої безпеки США.

Джерело: The Independent

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