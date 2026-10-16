Парламент Гренландії схвалив резолюцію про мораторій на видобуток з дна моря — RMF24

Парламент Гренландії одностайно ухвалив резолюцію, яка зобов’язує уряд запровадити заборону на видобуток корисних копалин із морського дна. Як повідомляє RMF24, мораторій на глибоководний видобуток має діяти до кінця 2029 року та може продовжуватися на наступні дворічні періоди.

Закон планують ухвалити у 2027 році

Закон щодо мораторію парламент має ухвалити в першій половині 2027 року, під час весняної сесії. Депутати пояснили рішення потребою захистити цінне морське середовище та добробут риби. Рибальство є важливою галуззю економіки Гренландії.

Резолюцію ухвалили наступного дня після заяви президента США Дональда Трампа про підготовку масштабних пошуків нафтових і газових родовищ на острові. У дописі на платформі Truth Social він не навів подробиць, тому невідомо, чи мав на увазі також видобуток ресурсів із морського дна.

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Видобуток регулює законодавство Гренландії

Трамп також згадав безпекову угоду, яку США, Данія та Гренландія підписали у вересні в Нью-Йорку. Данське Міністерство закордонних справ заявило, що документ не надає Сполученим Штатам особливих привілеїв, а питання видобутку корисних копалин регулює законодавство Гренландії.

На острові досі не ведуть масштабного видобутку сировини через складні арктичні умови та нестачу інфраструктури, доріг і портів. Там діють невеликі копальні золота та рубінів. Із 2021 року уряд Гренландії не видає нових ліцензій, а американська компанія Greenland Energy, яка має дозвіл на видобуток нафти на східному узбережжі острова, ще не почала буріння через відсутність остаточних погоджень влади Гренландії.

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