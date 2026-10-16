Parlament Grenlandii jednogłośnie przyjął rezolucję zobowiązującą rząd do wprowadzenia zakazu wydobycia surowców mineralnych z dna morskiego. Jak informuje RMF24, moratorium na górnictwo głębinowe ma obowiązywać do końca 2029 roku i może być przedłużane na kolejne dwuletnie okresy.

Ustawa ma zostać przyjęta w 2027 roku

Parlament ma przyjąć ustawę dotyczącą moratorium w pierwszej połowie 2027 roku, podczas sesji wiosennej. Deputowani wyjaśnili tę decyzję potrzebą ochrony cennego środowiska morskiego oraz dobrostanu ryb. Rybołówstwo jest ważną gałęzią gospodarki Grenlandii.

Rezolucję przyjęto dzień po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa o przygotowaniach do zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu na wyspie. W poście na platformie Truth Social nie podał szczegółów, dlatego nie wiadomo, czy miał również na myśli wydobycie zasobów z dna morskiego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wydobycie regulują przepisy Grenlandii

Trump wspomniał również o porozumieniu bezpieczeństwa, które Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia podpisały we wrześniu w Nowym Jorku. Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że dokument nie daje Stanom Zjednoczonym szczególnych przywilejów, a kwestie wydobycia surowców mineralnych reguluje ustawodawstwo Grenlandii.

Na wyspie nadal nie prowadzi się wydobycia surowców na dużą skalę z powodu trudnych warunków arktycznych oraz braku infrastruktury, dróg i portów. Działają tam niewielkie kopalnie złota i rubinów. Od 2021 roku rząd Grenlandii nie wydaje nowych licencji, a amerykańska firma Greenland Energy, która ma zezwolenie na wydobycie ropy na wschodnim wybrzeżu wyspy, nie rozpoczęła jeszcze odwiertów z powodu braku ostatecznych zgód władz Grenlandii.

Czytaj nas na