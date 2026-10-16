格陵兰议会通过海底开采禁令决议——RMF24

格陵兰议会一致通过了一项决议，要求政府实施禁止从海底开采矿产资源的禁令。正如RMF24报道的那样，深海开采禁令将持续至2029年底，并可按后续每两年一期延长。

计划于2027年通过法律

议会计划在2027年上半年春季会议期间通过有关禁令的法律。议员们解释称，这一决定是出于保护宝贵海洋环境和鱼类福祉的需要。渔业是格陵兰经济的重要部门。

该决议是在美国总统唐纳德·特朗普宣布准备在该岛大规模勘探石油和天然气矿藏的次日通过的。他在Truth Social平台的一则帖子中没有提供细节，因此尚不清楚他是否也指从海底开采资源。

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开采受格陵兰法律管辖

特朗普还提及美国、丹麦和格陵兰9月在纽约签署的一项安全协议。丹麦外交部表示，该文件并未赋予美国特殊特权，矿产资源开采问题由格陵兰法律管辖。

由于严酷的北极条件以及基础设施、道路和港口不足，该岛至今尚未开展大规模原材料开采。当地有小型黄金和红宝石矿山在运营。自2021年以来，格陵兰政府未发放新的许可证；获准在该岛东海岸开采石油的美国公司Greenland Energy，因尚未获得格陵兰当局的最终批准，仍未开始钻探。

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