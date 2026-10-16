Парламент Гренландии единогласно принял резолюцию, обязывающую правительство ввести запрет на добычу полезных ископаемых с морского дна. Как сообщает RMF24, мораторий на глубоководную добычу должен действовать до конца 2029 года и может продлеваться на последующие двухлетние периоды.

Закон планируют принять в 2027 году

Закон о моратории парламент должен принять в первой половине 2027 года, во время весенней сессии. Депутаты объяснили решение необходимостью защитить ценную морскую среду и благополучие рыб. Рыболовство является важной отраслью экономики Гренландии.

Резолюцию приняли на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о подготовке масштабных поисков месторождений нефти и газа на острове. В публикации на платформе Truth Social он не привёл подробностей, поэтому неизвестно, имел ли он в виду также добычу ресурсов с морского дна.

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Добыча регулируется законодательством Гренландии

Трамп также упомянул соглашение о безопасности, которое США, Дания и Гренландия подписали в сентябре в Нью-Йорке. Министерство иностранных дел Дании заявило, что документ не предоставляет Соединённым Штатам особых привилегий, а вопросы добычи полезных ископаемых регулируются законодательством Гренландии.

На острове до сих пор не ведётся масштабная добыча сырья из-за сложных арктических условий и нехватки инфраструктуры, дорог и портов. Там действуют небольшие золотые и рубиновые рудники. С 2021 года правительство Гренландии не выдаёт новых лицензий, а американская компания Greenland Energy, имеющая разрешение на добычу нефти на восточном побережье острова, ещё не начала бурение из-за отсутствия окончательных согласований властей Гренландии.

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