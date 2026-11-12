Финляндия запретила въезд российским спортсменам с 16 ноября

С 16 ноября 2026 года Финляндия вводит ограничения на въезд российских спортсменов и других представителей спортивной сферы, в том числе тех, кто выступает под нейтральным статусом.

В Хельсинки объяснили такое решение тем, что приезд россиян может представлять угрозу для международных отношений страны. Об этом говорится в постановлении правительства Финляндии.

Документ предусматривает ограничения на въезд граждан России, прибывающих в страну с необязательной целью, в частности для краткосрочной работы по визе. В соответствии с Визовым кодексом ЕС и Шенгенским кодексом о границах, в выдаче визы и въезде могут быть отказаны лицам, представляющим угрозу международным отношениям государств-членов Евросоюза.

Пока продолжается агрессивная война России, российским спортсменам не место в Финляндии. Их въезд в страну представлял бы угрозу международным отношениям Финляндии. То же самое касается и другой краткосрочной работы по визам, которая не является необходимой для национальных интересов Финляндии, — заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

Ограничения будут распространяться также на российских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом, и других представителей спортивной сферы.

В финском правительстве подчеркнули, что Россия использует спорт в качестве инструмента пропаганды и пытается с его помощью продвигать цели своей незаконной захватнической войны.

В то же время для граждан России предусмотрены исключения. Им будет разрешено работать в Финляндии по шенгенской визе, если такая деятельность имеет важное значение для национальных интересов страны. В частности, речь идет о работе в сфере обеспечения безопасности поставок.

Ограничения будут применяться независимо от того, из какой страны граждане России прибывают в Финляндию или через её территорию следуют в другие государства Шенгенской зоны.

За внедрение ограничений на выдачу виз будут отвечать Министерство иностранных дел Финляндии и дипломатические представительства страны за рубежом. Контроль за въездом будет осуществлять Пограничная служба Финляндии, а оценку условий краткосрочного пребывания — пограничники и полиция.

Новое постановление дополняет решение правительства Финляндии от 6 июля 2023 года. Его положения будут применяться при рассмотрении визовых заявлений и оценке условий въезда и краткосрочного пребывания с 16 ноября 2026 года.

Об этом говорится в постановлении правительства Финляндии.

Напомним, что Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость из-за угроз национальной безопасности — Yle.

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