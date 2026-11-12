Фінляндія заборонила в’їзд російським спортсменам із 16 листопада

Із 16 листопада 2026 року Фінляндія запроваджує обмеження на в’їзд російських спортсменів та інших представників спортивної сфери, зокрема тих, хто виступає під нейтральним статусом.

У Гельсінкі пояснили таке рішення тим, що приїзд росіян може становити загрозу міжнародним відносинам країни. Про це йдеться в постанові уряду Фінляндії.

Документ передбачає обмеження на в’їзд громадян росії, які прибувають до країни з необов’язковою метою, зокрема для короткострокової роботи за візою. Відповідно до Візового кодексу ЄС та Шенгенського кодексу про кордони, у видачі візи та в’їзді можуть відмовити особам, які становлять загрозу міжнародним відносинам держав-членів Євросоюзу.

Поки триває загарбницька війна росії, російським спортсменам не місце у Фінляндії. Їхній в’їзд до країни становив би загрозу міжнародним відносинам Фінляндії. Те саме стосується й іншої короткострокової роботи за візами, яка не є необхідною для національних інтересів Фінлянді, - заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен.

Обмеження поширюватимуться також на російських спортсменів, які виступають під нейтральним статусом, та інших представників спортивної сфери.

У фінському уряді наголосили, що росія використовує спорт як інструмент пропаганди та намагається за його допомогою просувати цілі своєї незаконної загарбницької війни.

Водночас для громадян росії передбачені винятки. Їм дозволятимуть працювати у Фінляндії за шенгенською візою, якщо така діяльність має важливе значення для національних інтересів країни. Зокрема, йдеться про роботу у сфері безпеки постачання.

Обмеження застосовуватимуть незалежно від того, з якої країни громадяни росії прибувають до Фінляндії або через її територію прямують до інших держав Шенгенської зони.

За впровадження обмежень щодо видачі віз відповідатимуть Міністерство закордонних справ Фінляндії та дипломатичні представництва країни за кордоном. Контроль за в’їздом здійснюватиме Прикордонна служба Фінляндії, а оцінювання умов короткострокового перебування — прикордонники та поліція.

Нова постанова доповнює рішення уряду Фінляндії від 6 липня 2023 року. Її положення застосовуватимуть під час розгляду візових заяв та оцінювання умов в’їзду й короткострокового перебування з 16 листопада 2026 року.

Про це йдеться в постанові уряду Фінляндії.

Нагадаємо, що Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість через загрози нацбезпеці — Yle.

Нагадаємо, Фінляндія виділить €100 млн на закупівлю американської зброї для України.

Також Фінляндія планує обкласти митом весь російський імпорт.

Читай нас у