Finlandia wprowadziła zakaz wjazdu dla rosyjskich sportowców od 16 listopada

Od 16 listopada 2026 r. Finlandia wprowadza ograniczenia dotyczące wjazdu rosyjskich sportowców i innych przedstawicieli środowiska sportowego, w tym osób występujących pod statusem neutralnym.

W Helsinkach uzasadniono tę decyzję tym, że przyjazd Rosjan może stanowić zagrożenie dla stosunków międzynarodowych kraju. Informacja ta zawarta jest w rozporządzeniu rządu Finlandii.

Dokument przewiduje ograniczenia wjazdu obywateli Rosji, którzy przybywają do kraju w celach nieobowiązkowych, w szczególności w celu podjęcia krótkoterminowej pracy na podstawie wizy. Zgodnie z kodeksem wizowym UE oraz kodeksem granicznym Schengen można odmówić wydania wizy i wjazdu osobom, które stanowią zagrożenie dla stosunków międzynarodowych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dopóki trwa rosyjska wojna agresywna, rosyjscy sportowcy nie mają miejsca w Finlandii. Ich wjazd do kraju stanowiłby zagrożenie dla stosunków międzynarodowych Finlandii. To samo dotyczy innych krótkoterminowych pobytów w ramach wiz, które nie są niezbędne dla interesów narodowych Finlandii – oświadczyła minister spraw zagranicznych tego kraju, Elina Valtonen.

Ograniczenia będą miały również zastosowanie do rosyjskich sportowców występujących pod statusem neutralnym oraz innych przedstawicieli świata sportu.

Fiński rząd podkreślił, że Rosja wykorzystuje sport jako narzędzie propagandy i próbuje za jego pomocą promować cele swojej nielegalnej wojny agresywnej.

Jednocześnie przewidziano wyjątki dla obywateli Rosji. Będą oni mogli pracować w Finlandii na podstawie wizy schengeńskiej, o ile taka działalność ma istotne znaczenie dla interesów narodowych kraju. W szczególności chodzi o pracę w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw.

Ograniczenia będą miały zastosowanie niezależnie od tego, z jakiego kraju obywatele Rosji przybywają do Finlandii lub przejeżdżają przez jej terytorium do innych państw strefy Schengen.

Za wdrożenie ograniczeń dotyczących wydawania wiz odpowiedzialne będą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii oraz placówki dyplomatyczne tego kraju za granicą. Kontrolę wjazdu będzie sprawować fińska straż graniczna, a ocenę warunków pobytu krótkoterminowego – funkcjonariusze straży granicznej i policja.

Nowe rozporządzenie uzupełnia decyzję rządu Finlandii z dnia 6 lipca 2023 r. Jego postanowienia będą miały zastosowanie podczas rozpatrywania wniosków wizowych oraz oceny warunków wjazdu i pobytu krótkoterminowego od dnia 16 listopada 2026 r.

Informacja ta zawarta jest w rozporządzeniu rządu Finlandii.

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