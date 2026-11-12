芬兰自11月16日起禁止俄罗斯运动员入境

自2026年11月16日起，芬兰将对俄罗斯运动员及其他体育界人士（包括以中立身份参赛者）实施入境限制。

赫尔辛基方面解释称，此举是因为俄罗斯人的入境可能对该国的国际关系构成威胁。芬兰政府的决议中对此作了说明。

该文件规定，对以非必要目的入境的俄罗斯公民实施入境限制，特别是持签证进行短期工作的人员。 根据《欧盟签证法》和《申根边境法》，对于对欧盟成员国国际关系构成威胁的人员，可拒绝其签证申请及入境。

在俄罗斯侵略战争持续期间，俄罗斯运动员不应出现在芬兰。他们入境芬兰将对芬兰的国际关系构成威胁。 芬兰外交部长埃琳娜·瓦尔托宁表示，这一规定同样适用于其他不涉及芬兰国家利益的短期工作签证。

该限制还将适用于以中立身份参赛的俄罗斯运动员以及其他体育界人士。

芬兰政府强调，俄罗斯将体育作为宣传工具，并试图借此推进其非法侵略战争的目标。

与此同时，针对俄罗斯公民也设定了例外情况。如果相关活动对该国的国家利益具有重要意义，他们将获准持申根签证在芬兰工作。具体而言，这涉及供应链安全领域的工作。

无论俄罗斯公民从哪个国家入境芬兰，还是经由芬兰领土前往申根区其他国家，这些限制措施均将适用。

芬兰外交部及该国驻外使领馆将负责落实签证签发限制措施。 入境检查将由芬兰边防局负责，短期居留条件的评估则由边防人员和警方共同进行。

新法令是对芬兰政府2023年7月6日决议的补充。其规定将自2026年11月16日起，在审理签证申请以及评估入境和短期居留条件时适用。

芬兰政府法令中对此作了说明。

需要提醒的是，芬兰曾以威胁国家安全为由，禁止俄罗斯公民购买房地产——Yle报道。

另据报道，芬兰将拨款1亿欧元用于为乌克兰采购美国武器。

此外，芬兰还计划对所有自俄罗斯进口的商品征收关税。

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