ЄС і Туреччина планують обговорити кіпрське питання у жовтні — Cyprus Mail

Європейський Союз і Туреччина планують до кінця жовтня провести зустріч високого рівня, де обговорять відновлення переговорів щодо кіпрського врегулювання. Про це у Брюсселі, Бельгія, заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час другого дня саміту Європейської ради, повідомляє Cyprus Mail.

За словами Христодулідіса, зустріч запланована після переговорів у Нью-Йорку та контактів із генеральним секретарем ООН. Він зазначив, що її планують провести на прохання Антоніу Гутерреша. Сторони розглядатимуть два напрями: можливість поновлення переговорів щодо Кіпру та потенційний поступ у відносинах між ЄС і Туреччиною.

Умови для відновлення діалогу

Христодулідіс заявив, що поліпшення відносин між Брюсселем і Анкарою залежить від відновлення переговорів на погодженій основі. На його думку, майбутня зустріч може створити умови для позитивних зрушень, зокрема після липневого візиту Гутерреша на Кіпр.

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Президент також наголосив, що Нікосія від початку роботи його адміністрації вважала активнішу участь Євросоюзу одним із пріоритетів. Він позитивно оцінив призначення віцепрезидента Єврокомісії з питань згуртованості Раффаеле Фітто посланцем Єврокомісії з кіпрського питання.

Зростання напруженості

У липні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта закликали президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана скористатися новим імпульсом для врегулювання кіпрського питання. Того ж місяця міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас, єврокомісарка Марта Кос і єврокомісар Магнус Бруннер підписали спільну декларацію на підтримку зусиль Гутерреша.

Водночас відносини між двома сторонами Кіпру з літа, за оцінкою видання, схоже, погіршилися через низку інцидентів. Посланниця ООН на Кіпрі Марія Анхела Ольгін попередила, що сприятливе вікно можливостей для відновлення діалогу поступово закривається, а зростання напруженості на Близькому Сході та у східному Середземномор'ї може мати негативні наслідки для острова.

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