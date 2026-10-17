Рубіо заявив, що Іран утратив повний контроль над Ормузькою протокою — The Hindu

В Афінах, Греція, державний секретар США Марко Рубіо 7 жовтня заявив, що Іран утратив повний контроль над Ормузькою протокою. За даними The Hindu, Рубіо сказав, що протока залишається відкритою, а обсяги нафти, що проходить через неї, майже такі самі, як до початку конфлікту.

Заяви про економіку Ірану

Рубіо також заявив, що іранська економіка перебуває у стані повного падіння. Він пов’язав це з жорсткими санкціями та сказав, що економічна ситуація в Ірані, на його думку, наближається до рівня, якого досягали небагато країн світу.

Очільник Держдепартаменту США також стверджував, що кошти, які отримує іранське духовенство, витрачаються на підтримку «Хезболли» та ХАМАС.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція США щодо ядерної програми

Рубіо заявив, що Іран не може мати ядерну зброю. За його словами, будь-яка домовленість, прийнятна для Сполучених Штатів, має гарантувати, що Тегеран ніколи не матиме такої зброї.

Він також висловив думку, що Іран намагався наростити настільки значний потенціал звичайних озброєнь, щоб стати недосяжним для противників.

Читай нас у