В Афинах, Греция, государственный секретарь США Марко Рубио 7 октября заявил, что Иран утратил полный контроль над Ормузским проливом. По данным The Hindu, Рубио сказал, что пролив остается открытым, а объемы нефти, проходящей через него, почти такие же, как до начала конфликта.

Заявления об экономике Ирана

Рубио также заявил, что иранская экономика находится в состоянии полного краха. Он связал это с жесткими санкциями и сказал, что экономическая ситуация в Иране, по его мнению, приближается к уровню, которого достигали немногие страны мира.

Глава Госдепартамента США также утверждал, что средства, получаемые иранским духовенством, тратятся на поддержку «Хезболлы» и ХАМАС.

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Позиция США относительно ядерной программы

Рубио заявил, что Иран не может иметь ядерное оружие. По его словам, любая договоренность, приемлемая для Соединенных Штатов, должна гарантировать, что Тегеран никогда не будет иметь такого оружия.

Он также выразил мнение, что Иран пытался нарастить настолько значительный потенциал обычных вооружений, чтобы стать недосягаемым для противников.

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