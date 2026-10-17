W Atenach w Grecji sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył 7 października, że Iran utracił pełną kontrolę nad Cieśniną Ormuz. Według The Hindu Rubio powiedział, że cieśnina pozostaje otwarta, a ilość ropy przepływającej przez nią jest niemal taka sama jak przed rozpoczęciem konfliktu.

Oświadczenia dotyczące gospodarki Iranu

Rubio oświadczył również, że irańska gospodarka znajduje się w stanie całkowitego upadku. Powiązał to z surowymi sankcjami i powiedział, że jego zdaniem sytuacja gospodarcza w Iranie zbliża się do poziomu, który osiągnęło niewiele państw na świecie.

Szef Departamentu Stanu USA twierdził również, że środki otrzymywane przez irańskie duchowieństwo są wydawane na wspieranie Hezbollahu i Hamasu.

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Stanowisko USA w sprawie programu nuklearnego

Rubio powiedział, że Iran nie może posiadać broni jądrowej. Według niego każde porozumienie akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych musi gwarantować, że Teheran nigdy nie będzie posiadał takiej broni.

Wyraził także opinię, że Iran próbował rozbudować tak znaczący potencjał uzbrojenia konwencjonalnego, aby stać się nieosiągalnym dla przeciwników.

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