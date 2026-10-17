У ПАР антимігрантські протести переросли у насильство — The Hindu

У ПАР антимігрантські протести у четвер, 8 жовтня, переросли у насильство в двох містах — тауншипі Совето в Йоганнесбурзі та прибережному Дурбані. Уряд країни пов’язав заворушення з дезінформацією щодо судового рішення стосовно шукачів притулку, повідомляє The Hindu.

Вимога протестувальників

Заворушення відбулися після протесту групи, яка вимагала, щоб центр для біженців припинив розгляд заяв про надання притулку. Уряд заявив, що дезінформація стосувалася судового рішення щодо шукачів притулку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підпали та пограбування

У Дурбані, який став другим містом, охопленим протестами, журналіст Reuters побачив п’ять автомобілів, охоплених вогнем, у міському центрі. Там також розграбували крамниці, що належать іноземцям. У Совето під час протестів, пов’язаних з імміграційними питаннями, також підпалили автомобілі.

Повідомлення про пожежі та пограбування стосуються Дурбана, тоді як у Совето джерело повідомляє про підпалені автомобілі під час акцій, пов’язаних з імміграцією.

Читай нас у