Antymigranckie protesty w RPA przerodziły się w przemoc — The Hindu

W RPA antymigranckie protesty w czwartek, 8 października, przerodziły się w przemoc w dwóch miastach — w townshipie Soweto w Johannesburgu oraz nadmorskim Durbanie. Rząd kraju powiązał zamieszki z dezinformacją dotyczącą orzeczenia sądowego w sprawie osób ubiegających się o azyl, informuje The Hindu.

Żądanie protestujących

Zamieszki wybuchły po proteście grupy, która domagała się, aby ośrodek dla uchodźców zaprzestał rozpatrywania wniosków o azyl. Rząd oświadczył, że dezinformacja dotyczyła orzeczenia sądowego w sprawie osób ubiegających się o azyl.

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Podpalenia i grabieże

W Durbanie, który stał się drugim miastem objętym protestami, dziennikarz Reutersa zobaczył pięć samochodów objętych ogniem w centrum miasta. Splądrowano tam również sklepy należące do cudzoziemców. W Soweto podczas protestów związanych z kwestiami imigracyjnymi także podpalano samochody.

Doniesienia o pożarach i grabieżach dotyczą Durbanu, podczas gdy w Soweto źródło poinformowało o podpalonych samochodach podczas demonstracji związanych z imigracją.

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