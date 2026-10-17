Антимигрантские протесты в ЮАР переросли в насилие — The Hindu

В ЮАР антимигрантские протесты в четверг, 8 октября, переросли в насилие в двух городах — тауншипе Соуэто в Йоханнесбурге и прибрежном Дурбане. Правительство страны связало беспорядки с дезинформацией относительно судебного решения по делу просителей убежища, сообщает The Hindu.

Требование протестующих

Беспорядки произошли после протеста группы, требовавшей, чтобы центр для беженцев прекратил рассматривать заявления о предоставлении убежища. Правительство заявило, что дезинформация касалась судебного решения по делу просителей убежища.

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Поджоги и грабежи

В Дурбане, ставшем вторым городом, охваченным протестами, журналист Reuters увидел пять автомобилей, охваченных огнем, в центре города. Там также разграбили магазины, принадлежащие иностранцам. В Соуэто во время протестов, связанных с вопросами иммиграции, также поджигали автомобили.

Сообщения о пожарах и грабежах относятся к Дурбану, тогда как в Соуэто источник сообщил о подожженных автомобилях во время акций, связанных с иммиграцией.

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