Европейский союз и Турция планируют до конца октября провести встречу на высоком уровне, на которой обсудят возобновление переговоров по кипрскому урегулированию. Об этом в Брюсселе, Бельгия, заявил президент Кипра Никос Христодулидис во время второго дня саммита Европейского совета, сообщает Cyprus Mail.

По словам Христодулидиса, встреча запланирована после переговоров в Нью-Йорке и контактов с генеральным секретарем ООН. Он отметил, что ее планируют провести по просьбе Антониу Гутерриша. Стороны рассмотрят два направления: возможность возобновления переговоров по Кипру и потенциальный прогресс в отношениях между ЕС и Турцией.

Условия для возобновления диалога

Христодулидис заявил, что улучшение отношений между Брюсселем и Анкарой зависит от возобновления переговоров на согласованной основе. По его мнению, предстоящая встреча может создать условия для позитивных сдвигов, в частности после июльского визита Гутерриша на Кипр.

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Президент также подчеркнул, что Никосия с начала работы его администрации считала более активное участие Евросоюза одним из приоритетов. Он положительно оценил назначение вице-президента Еврокомиссии по вопросам сплоченности Раффаэле Фитто посланником Еврокомиссии по кипрскому вопросу.

Рост напряженности

В июле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта призвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана воспользоваться новым импульсом для урегулирования кипрского вопроса. В том же месяце министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас, еврокомиссар Марта Кос и еврокомиссар Магнус Бруннер подписали совместную декларацию в поддержку усилий Гутерриша.

В то же время отношения между двумя сторонами Кипра с лета, по оценке издания, по-видимому, ухудшились из-за ряда инцидентов. Посланница ООН на Кипре Мария Анхела Ольгин предупредила, что благоприятное окно возможностей для возобновления диалога постепенно закрывается, а рост напряженности на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье может иметь негативные последствия для острова.

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