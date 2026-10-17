В Саудовской Аравии Иран, по данным The Wall Street Journal, передаёт йеменскому движению хуситов разведывательные данные для определения целей при ударах беспилотниками и ракетами. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на WSJ.

Разведывательное сотрудничество

Бывший израильский чиновник Дэнни Цитринович, который ранее возглавлял иранское направление в израильской военной разведке, заявил WSJ, что связь между Ираном и хуситами в сфере разведданных очень сильна на оперативном уровне.

По его словам, Тегеран заинтересован в успехах хуситов, поскольку их удары наносят ущерб Саудовской Аравии и способствуют повышению цен на нефть. Цитринович охарактеризовал отношения сторон как стратегическое сотрудничество, а не как отношения между покровителем и зависимым от него клиентом.

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Атаки на Саудовскую Аравию

Материал появился на фоне активизации атак хуситов на Саудовскую Аравию. По данным Jerusalem Post, в четверг движение нанесло удар по комплексу президентского дворца, в результате которого погибли пять человек. В ходе отдельной атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, ещё более 300 получили ранения.

Нью-йоркский аналитический центр Soufan Center заявил WSJ, что такие удары помогают Ирану проецировать силу. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в сентябре отрицал причастность Тегерана к действиям хуситов, назвав их независимыми участниками, которые принимают решения в соответствии с собственными интересами.

Эксперт по Йемену и сотрудник вашингтонского аналитического института New America Адам Барон заявил WSJ, что поддержка, которую хуситы получили от Ирана и других участников «оси», способствовала их быстрым военным достижениям в последние месяцы.

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