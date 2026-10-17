据《华尔街日报》报道，伊朗正向也门胡塞武装提供情报，用于确定在沙特阿拉伯实施无人机和导弹打击的目标。《耶路撒冷邮报》援引《华尔街日报》报道了此事。

情报合作

以色列前官员丹尼·齐特里诺维奇曾负责以色列军事情报部门的伊朗事务。他对《华尔街日报》表示，伊朗与胡塞武装在情报领域的联系在行动层面非常紧密。

他说，德黑兰对胡塞武装的成功感兴趣，因为他们的打击会损害沙特阿拉伯，并推动油价上涨。齐特里诺维奇将双方关系描述为战略合作，而不是庇护者与依附于其的客户之间的关系。

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对沙特阿拉伯的袭击

该报道发布之际，胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击正在加剧。据《耶路撒冷邮报》报道，该组织于周四袭击了总统府建筑群，造成5人死亡。在另一次针对利雅得哈立德国王国际机场的袭击中，17人死亡，另有300多人受伤。

纽约智库苏凡中心对《华尔街日报》表示，此类打击有助于伊朗投射力量。与此同时，伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃9月否认德黑兰参与胡塞武装的行动，称他们是根据自身利益作出决定的独立参与者。

也门问题专家、华盛顿智库新美国安全中心研究员亚当·巴伦对《华尔街日报》表示，胡塞武装从伊朗及“轴心”其他成员获得的支持，促成了他们近几个月来迅速取得军事进展。

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