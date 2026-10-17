法国抗议活动后400人被拘留——RMF24

法国在周六反对生活成本上涨的抗议活动后拘留了400人。骚乱期间发生火灾、针对商店的袭击以及与警方的冲突；在马赛，一群人短暂闯入市政厅大楼。据RMF24报道，消息援引法国国内部长洛朗·努涅斯的话。

据当局数据，全国不同地区共有55万人参加示威。当天上半天记录了140场不同的抗议活动。高中生和大学生、气候活动人士、部分工会和农民组织，以及“黄背心”运动参与者加入了抗议。

巴黎及其他城市的冲突

在巴黎共和国广场，大批人群聚集，其中包括许多年轻人。警方在抗议开始前就多次使用催泪瓦斯，随后又动用了高压水炮。在波尔多，执法人员在与蒙面年轻人的对峙中也使用了催泪瓦斯。

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当天早晨，鲁昂一栋大学建筑被纵火。在马赛，商店和市政警察局成为袭击目标；在里昂，市旅游局的一个报亭遭到损坏。此外，在数个较小城市和雷恩，抗议者封锁了环形交叉路口。

当局的回应

马赛市长伯努瓦·帕扬表示，他与法国总统埃马纽埃尔·马克龙进行了交谈。据他称，更多警力将被派往该市。马克龙表示，法国没有暴力的容身之地，并承诺将惩罚参与袭击公共建筑和商店的人员。

法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼表示，当局不会允许通过暴力强加政治议程。内政部长努涅斯将事态升级归咎于极左团体，称这些团体煽动破坏者袭击执法力量。据他称，60名警察受伤。

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