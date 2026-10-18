在尼泊尔，尼泊尔大会党新当选主席加甘·塔帕在赢得党内选举一周后宣誓就职。他表示，在四年任期内，他将努力使该党成为获得最多公民信任的政治力量，据《加德满都邮报》报道。

其他官员和中央委员会成员将在达赛节后宣誓。塔帕解释说，他提前宣誓是因为该党需要在此之前作出几项决定。

新领导人的优先事项

仪式结束后，塔帕表示，他的工作将以民主、自尊和社会正义原则为指引。他还承诺加强尼泊尔大会党在意识形态讨论和社会运动中的作用。

这名政治人士表示，对其领导工作的评价不应依据演讲或承诺，而应依据决策、行为和公共问责，尤其是在困难时期。塔帕称，主要挑战是维护党的遗产，并使其适应不断变化的尼泊尔社会以及新一代的期待。

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他拒绝承诺对该党进行“奇迹般”的改造，并强调，与政治力量和机构合作或对抗的决定将根据尼泊尔大会党的基本价值观作出。

选举结果与女性代表比例

在该党第15届全国代表大会上，塔帕获得6584票，占所投选票的93.9%，领先于其对手夏姆·克里希纳·卡德吉，后者获得375票，占5.4%。

在大会期间，女性在新中央委员会的231个选举职位中获得69席，占29.87%。其中三人担任领导职务：普什帕·布萨尔出任副主席，迪拉·桑格劳拉·潘特出任总书记，普拉蒂玛·高塔姆出任联合总书记。桑格劳拉成为该党历史上首位担任总书记的女性。

尼泊尔大会党中央委员会共有297名成员：其中231人经选举产生，另有66人由党主席任命。党章要求女性至少占委员会成员的三分之一，因此塔帕必须任命至少30名女性，以达到99名女性代表的规定人数。

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