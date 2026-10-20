波兰51%受访者积极评价总统纳夫罗茨基的工作——Interia

在波兰，公共舆论研究中心（CBOS）最新民调中，51%的参与者积极评价了总统卡罗尔·纳夫罗茨基的工作。39%的受访者对其工作给出负面评价，另有10%无法回答。Interia报道了这项调查结果。

与9月和8月相比，对总统的积极评价比例没有变化。与此同时，与此前两个月相比，负面回答的比例下降了1个百分点。

对总统的评价

最常积极评价纳夫罗茨基工作的是法律与公正党及两个“联盟”的支持者、持右翼观点的受访者、年轻人和农村居民。这些群体还包括拥有小学、初中、基础职业和中等教育背景的人。

最常对总统工作作出负面评价的是公民联盟的选民、持左翼观点者、中老年人、大城市居民以及受过高等教育的受访者。

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对议会的评价更低

29%的受访者积极评价众议院的工作，比9月低1个百分点。对议会下院的负面评价比例也下降了1个百分点，至56%。

参议院获得31%的积极评价，比一个月前低3个百分点。42%的受访者对其工作作出负面评价，与9月相同。最常对议会作出积极评价的是公民联盟的选民、持左翼观点者、年长受访者、城市居民以及受过高等教育的人。

最常对议会作出负面评价的是法律与公正党的支持者、“联盟”和“波兰王冠联盟”的支持者，以及持右翼观点的受访者、农村居民和拥有基础职业或中等教育背景的人。

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