W Polsce 51% uczestników nowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) pozytywnie oceniło działalność prezydenta Karola Nawrockiego. Negatywną ocenę jego pracy wystawiło 39% respondentów, a kolejne 10% nie potrafiło odpowiedzieć. O wynikach badania informuje Interia.

Odsetek pozytywnych ocen prezydenta nie zmienił się w porównaniu z wrześniem i sierpniem. Jednocześnie udział negatywnych odpowiedzi zmniejszył się o jeden punkt procentowy względem dwóch poprzednich miesięcy.

Oceny prezydenta

Działalność Nawrockiego najczęściej pozytywnie oceniali zwolennicy partii Prawo i Sprawiedliwość oraz obu Konfederacji, respondenci o prawicowych poglądach, młodzi ludzie i mieszkańcy wsi. Do tych grup należały również osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i średnim.

Działalność prezydenta najczęściej negatywnie oceniali wyborcy Koalicji Obywatelskiej, zwolennicy lewicowych poglądów, osoby w średnim i starszym wieku, mieszkańcy dużych miast oraz respondenci z wyższym wykształceniem.

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Parlament oceniany gorzej

Pracę Sejmu pozytywnie oceniło 29% ankietowanych — o jeden punkt procentowy mniej niż we wrześniu. Odsetek negatywnych ocen niższej izby parlamentu również spadł o jeden punkt i wyniósł 56%.

Senat otrzymał 31% pozytywnych ocen — o trzy punkty procentowe mniej niż miesiąc wcześniej. Negatywnie jego działalność oceniło 42% respondentów, tyle samo co we wrześniu. Pozytywne oceny parlamentu najczęściej wyrażali wyborcy Koalicji Obywatelskiej, osoby o lewicowych poglądach, starsi respondenci, mieszkańcy miast oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Negatywne oceny parlamentu najczęściej wystawiali zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, a także respondenci o prawicowych poglądach, mieszkańcy wsi oraz osoby z zasadniczym zawodowym lub średnim wykształceniem.

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