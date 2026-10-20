У Польщі 51% позитивно оцінили діяльність президента Навроцького — Interia

У Польщі 51% учасників нового опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS) позитивно оцінили діяльність президента Кароля Навроцького. Негативну оцінку його роботі дали 39% респондентів, ще 10% не змогли відповісти. Про результати дослідження повідомляє Interia.

Частка позитивних оцінок президента не змінилася порівняно з вереснем і серпнем. Водночас частка негативних відповідей зменшилася на один відсотковий пункт проти двох попередніх місяців.

Оцінки президента

Найчастіше позитивно діяльність Навроцького оцінювали прихильники партії «Право і справедливість» та обох «Конфедерацій», респонденти з правими поглядами, молоді люди й мешканці сіл. До таких груп також належали люди з початковою, гімназійною, базовою професійною та середньою освітою.

Негативно діяльність президента найчастіше оцінювали виборці «Громадянської коаліції», прихильники лівих поглядів, люди середнього та старшого віку, мешканці великих міст і респонденти з вищою освітою.

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Парламент оцінюють гірше

Роботу Сейму позитивно оцінили 29% опитаних — на один відсотковий пункт менше, ніж у вересні. Частка негативних оцінок нижньої палати парламенту також знизилася на один пункт і становила 56%.

Сенат отримав 31% позитивних оцінок — на три відсоткові пункти менше, ніж місяцем раніше. Негативно його діяльність оцінили 42% респондентів, стільки ж, як і у вересні. Позитивні оцінки парламенту найчастіше висловлювали виборці «Громадянської коаліції», люди з лівими поглядами, літні респонденти, мешканці міст та особи з вищою освітою.

Негативні оцінки парламенту найчастіше давали прихильники «Права і справедливості», «Конфедерації» та «Конфедерації Польської Корони», а також респонденти з правими поглядами, мешканці сіл і люди з базовою професійною або середньою освітою.

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