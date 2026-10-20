В Польше 51% участников нового опроса Центра изучения общественного мнения (CBOS) положительно оценили деятельность президента Кароля Навроцкого. Отрицательную оценку его работе дали 39% респондентов, еще 10% не смогли ответить. О результатах исследования сообщает Interia.

Доля положительных оценок президента не изменилась по сравнению с сентябрем и августом. В то же время доля отрицательных ответов снизилась на один процентный пункт по сравнению с двумя предыдущими месяцами.

Оценки президента

Деятельность Навроцкого чаще всего положительно оценивали сторонники партии «Право и справедливость» и обеих «Конфедераций», респонденты с правыми взглядами, молодые люди и жители сел. К таким группам также относились люди с начальным, гимназическим, базовым профессиональным и средним образованием.

Деятельность президента чаще всего отрицательно оценивали избиратели «Гражданской коалиции», сторонники левых взглядов, люди среднего и старшего возраста, жители крупных городов и респонденты с высшим образованием.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Парламент оценивают хуже

Работу Сейма положительно оценили 29% опрошенных — на один процентный пункт меньше, чем в сентябре. Доля отрицательных оценок нижней палаты парламента также снизилась на один пункт и составила 56%.

Сенат получил 31% положительных оценок — на три процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Отрицательно его деятельность оценили 42% респондентов, столько же, сколько и в сентябре. Положительные оценки парламенту чаще всего давали избиратели «Гражданской коалиции», люди с левыми взглядами, пожилые респонденты, жители городов и лица с высшим образованием.

Отрицательные оценки парламенту чаще всего давали сторонники «Права и справедливости», «Конфедерации» и «Конфедерации Польской Короны», а также респонденты с правыми взглядами, жители сел и люди с базовым профессиональным или средним образованием.

Читай нас в