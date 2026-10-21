W Stanach Zjednoczonych, podczas posiedzenia Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, Indie oświadczyły, że prawa człowieka nie powinny być narzędziem nacisku politycznego ani selektywnego traktowania państw. Poinformował o tym The Hindu.

Stanowisko Indii

Stanowisko przedstawiła Barha Tamrakar, zastępczyni sekretarza w indyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Powiedziała, że Indie sprzeciwiają się przekształcaniu twierdzeń i niepełnych danych statystycznych w negatywny obraz kraju, który strona indyjska nazwała największą demokracją świata.

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Według Tamrakar Indie współdziałają z międzynarodowymi mechanizmami ochrony praw człowieka. Taka współpraca, zgodnie z jej stanowiskiem, powinna opierać się na dialogu, konsultacjach i współpracy, a jej zasadami powinny być nieselektywność i przejrzystość.

Kontekst wystąpienia

Oświadczenie padło podczas rozpatrywania przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ kwestii dotyczącej Grupy Roboczej ds. Wymuszonych lub Przymusowych Zaginięć. Wypowiedź pojawiła się na tle zaniepokojenia ekspertów ONZ protestami młodzieży w Delhi.

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