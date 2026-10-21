В США, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Индия заявила, что права человека не должны быть инструментом политического давления или избирательного отношения к государствам. Об этом сообщает The Hindu.

Позиция Индии

Позицию представила заместитель секретаря Министерства иностранных дел Индии Барха Тамракар. Она заявила, что Индия возражает против превращения утверждений и неполных статистических данных в негативную характеристику страны, которую индийская сторона назвала крупнейшей демократией мира.

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По словам Тамракар, Индия взаимодействует с международными механизмами защиты прав человека. Такое взаимодействие, согласно ее позиции, должно опираться на диалог, консультации и сотрудничество, а его принципами должны быть неизбирательность и прозрачность.

Контекст выступления

Заявление прозвучало во время рассмотрения Третьим комитетом Генассамблеи ООН вопроса, касающегося Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям. Оно прозвучало на фоне обеспокоенности экспертов ООН молодежными протестами в Дели.

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