На Кипре удалось преодолеть проблемы с маршрутом предлагаемого пункта пропуска в Пирои, однако соглашение о новых переходах по-прежнему тормозит спор о сообщении Луружина—Лимпия. Об этом заявил переговорщик греков-киприотов Менелаос Менелау, сообщает Cyprus Mail.

Маршрут через буферную зону

Предыдущий спор касался дороги, которую предлагали проложить от Афиену через Пирои до Агланджии, пригорода Никосии. Греко-кипрская сторона рассматривала этот маршрут как один пункт пропуска, тогда как турецко-кипрская сторона возражала, поскольку дорога должна была проходить через значительный участок буферной зоны и, по ее мнению, создавать осложнения в сфере безопасности.

По словам Менелау, теперь маршрут будет примерно поровну проходить по территориям, контролируемым правительством Республики Кипр, и северной частью острова. Пирои — заброшенная деревня в зоне турецких военных, жители которой перемещены с 1974 года. Новый переход мог бы сократить путь из Афиену в Никосию примерно с часа до десяти минут.

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Разногласия по Луружине

Менелау назвал главным препятствием требование турецко-кипрской стороны включить в любое соглашение пункт пропуска Луружина—Лимпия. По его словам, этот вопрос пока не удалось согласовать с предложением греко-кипрской стороны о переходе в Коккине.

Президент Кипра Никос Христодулидис 20 октября сообщил, что передал лидеру турок-киприотов Туфану Эрхюрману два новых предложения по пунктам пропуска, одно из которых уже было отклонено. Эрхюрман также подтвердил отказ от предложения открыть огороженный район Вароша под управлением ООН, а порт Фамагусты — под контролем Европейского союза.

В марте 2025 года после расширенной встречи в Женеве стороны согласовали пакет из четырех новых пунктов пропуска. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш тогда попросил каждую из сторон предложить по два. Греко-кипрская сторона предложила дорогу Афиену—Агланджия с переходом на каждом конце, турецко-кипрская — пункты в Миа Милии и Луружине.

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