塞浦路斯拟议在皮罗伊设立过境点的路线问题已得到解决，但有关新过境点的协议仍因卢鲁吉纳—林皮亚连接线争议而受阻。希腊裔塞浦路斯谈判代表梅内劳斯·梅内劳表示，Cyprus Mail报道。

穿越缓冲区的路线

此前的争议涉及一条拟从阿希耶努经皮罗伊通往尼科西亚郊区阿格兰贾的道路。希腊裔塞浦路斯一方将这条路线视为一个过境点，而土耳其裔塞浦路斯一方表示反对，因为该道路将穿过缓冲区的较大区域，且其认为这会带来安全方面的复杂问题。

梅内劳表示，这条路线现在将大致平均穿过塞浦路斯共和国政府控制地区和该岛北部。皮罗伊是土耳其军队区域内的一座废弃村庄，其居民自1974年起一直处于迁移状态。新的过境点可将从阿希耶努到尼科西亚的行程从约一小时缩短至约十分钟。

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卢鲁吉纳问题上的分歧

梅内劳称，主要障碍是土耳其裔塞浦路斯一方要求在任何协议中纳入卢鲁吉纳—林皮亚过境点。据他称，这一问题尚未能与希腊裔塞浦路斯一方关于在科基纳设立过境点的提议协调一致。

塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯10月20日表示，他已向土耳其裔塞浦路斯领导人图凡·埃尔许尔曼提交两项有关过境点的新提议，其中一项已被拒绝。埃尔许尔曼还确认拒绝了一项提议：将被围栏围起的瓦罗沙地区置于联合国管理之下，并将法马古斯塔港置于欧盟控制之下。

2025年3月，在日内瓦举行的一次扩大会议后，双方就一揽子四个新过境点达成一致。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯当时要求双方各提出两个方案。希腊裔塞浦路斯一方提出阿希耶努—阿格兰贾道路，并在两端各设一个过境点；土耳其裔塞浦路斯一方则提出在米亚米利亚和卢鲁吉纳设点。

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