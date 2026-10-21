德国因网络威胁暂时关闭了大学和医院的网站

在德国，由于在PHP编程语言中发现了两个严重漏洞，多家政府机构、大学和医院的网站已暂时停止运行。在发布安全更新后，部分网站已恢复正常，但仍有部分网站无法访问。

“由于存在该漏洞，多家机构已预防性地关闭了其在线服务，”该媒体指出。

具体而言，大学、市政府和医院均遵循了暂停网站运行的建议。其中部分网络资源目前暂时无法访问。

德国联邦信息安全局（BSI）发布了官方预警，将该威胁定级为“3/橙色”，这意味着风险极高。

该机构强调，已发现的漏洞具有“极高的威胁潜力”，为防止信息系统运行出现严重中断，必须立即采取防护措施。

这涉及两个被统称为“PHP2Shell”的严重漏洞，它们威胁着全球各地网站和在线服务的安全运行。 这些漏洞可能使攻击者在未经授权的情况下，远程在未受保护的服务器上执行恶意代码。 一旦攻击成功，黑客可能完全控制网站，窃取用户的机密数据，或利用该服务器发起后续网络攻击。

PHP被广泛应用于各类互联网资源——从小型博客到大型新闻门户、网店及内容管理系统。特别是，WordPress、Joomla!、Moodle和Typo3等平台均基于该编程语言构建。

据专家估计，仅在全球WordPress平台上运行的网站就有4亿至5亿个。

PHP开发人员于10月21日（星期三）发布了软件更新版本，其中修复了已发现的漏洞。

BSI呼吁网站管理员立即安装更新，必要时在完成防护措施前将服务器完全断开网络连接。已不再受开发者支持的过时PHP版本尤其危险。

与此同时，对于普通互联网用户而言，目前尚无采取特殊措施的直接必要，因为这些漏洞仅涉及服务器，而非他们的智能手机或电脑。 不过，他们可能会因在线服务中断或个人数据泄露而间接受到影响。

据Tagesschau报道。

欧洲政府网站因网络攻击威胁而下线——路透社。

乌克兰加入欧盟网络防御储备体系以应对攻击。

波兰支持乌克兰的欧洲一体化进程，且对此进程不附加任何额外条件或保留意见。

欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯表示，如果乌克兰能在她的任期内签署加入欧盟的协议，她将成为“世界上最幸福的人”。 与此同时，她强调：布鲁塞尔目前尚未公布具体日期，因为这一进程不仅取决于乌克兰，还取决于所有欧盟成员国。

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