美国财政部提出新规，以限制美国对中国、俄罗斯联邦——侵略国、朝鲜及其他受关注国家高科技产业的投资。据The Hill报道，该倡议尤其涵盖人工智能。

规则涵盖哪些技术

该提案扩大了境外投资安全计划（OISP）框架内的限制措施。这些措施将涉及高超音速系统、量子信息技术、高性能计算和超级计算机，以及人工智能。美国财政部长斯科特·贝森特将生物技术加入清单。

据该媒体报道，拟议要求将适用于金额超过5万美元的投资。同时，这些要求不适用于金融投资，包括购买股票。财政部表示，这些规则旨在落实国会于2025年通过的《综合国家安全外国投资法案》中的规定。

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最终决定前的公众讨论

贝森特表示，拟议监管措施旨在加强现有计划，以防止美国投资被用于发展可能威胁美国国家安全的关键技术。他还指出，该倡议应为美国和外国投资者提供更多确定性。

乔·拜登政府于2023年通过一项行政命令启动了限制境外投资的计划，该命令涉及对与半导体和量子计算相关的中国行业的投资。在最终规则获得通过前，公众可以就该提案提交意见。

在与北京进行技术竞争的背景下，美国国土安全部还下令从联邦机构的信息技术系统中移除中国初创企业DeepSeek的产品，理由是存在多个潜在威胁路径。中国外交部表示，北京反对过度扩大国家安全概念，以及将技术和贸易问题政治化。

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