在波兰，RMF24预告将采访公民联盟欧洲议会议员巴尔托什·阿尔武科维奇，讨论唐纳德·图斯克执政联盟的局势以及基金和区域政策部的人事问题。“7点访谈”节目的播出预计将涉及卡塔日娜·佩乌钦斯卡-纳文奇离开政府等议题。

联盟局势

主持人计划询问阿尔武科维奇，佩乌钦斯卡-纳文奇的离开是否意味着联盟内冲突的结束。已宣布的话题还包括她对公民联盟政治人士的尖锐批评，以及总理唐纳德·图斯克是否有理由对她辞职感到满意的问题。

节目还将单独讨论前基金和区域政策部副部长扬·希什科的言论。他指责联盟政治人士对持不同意见的人采取暴力对待。主持人还预计将询问，公开攻击以及相互怀疑与反对派有联系，是否令政治力量之间的合作更加困难。

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部委与欧盟预算

基金和区域政策部的未来将成为另一项议题。具体将讨论该部门是否应继续由“波兰2050”党控制，以及图斯克是否会利用佩乌钦斯卡-纳文奇的辞职，在议会选举前对政府进行更广泛的改组。

访谈还计划提出有关明年选举准备工作、公民联盟制定候选人名单的工作以及新欧盟预算谈判的问题。还将谈及波兰在与要求削减欧盟支出的国家进行讨论时的立场，其中包括德国。

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