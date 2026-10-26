В Польше RMF24 анонсировало разговор с евродепутатом от «Гражданской коалиции» Бартошем Арлуковичем о ситуации в правительственной коалиции Дональда Туска и кадровых вопросах в Министерстве фондов и региональной политики. Эфир программы «Разговор в 7» должен быть посвящен, в частности, уходу Катажины Пелчиньской-Наленч из правительства.

Ситуация в коалиции

Ведущий планирует спросить Арлуковича, означает ли уход Пелчиньской-Наленч завершение конфликта в коалиции. Среди заявленных тем также ее резкая критика политиков «Гражданской коалиции» и вопрос о том, есть ли у премьер-министра Дональда Туска основания быть довольным ее отставкой.

Отдельно в программе затронут слова Яна Шишко, бывшего заместителя министра фондов и региональной политики. Он обвинил политиков коалиции в насильственном обращении с людьми, имеющими другое мнение. Ведущий также должен спросить, не осложняют ли сотрудничество между политическими силами публичные нападки и взаимные подозрения в контактах с оппозицией.

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Министерство и бюджет ЕС

Еще одной темой станет будущее Министерства фондов и региональной политики. В частности, будут обсуждать, должно ли ведомство остаться под контролем партии «Польша 2050» и использует ли Туск отставку Пелчиньской-Наленч для более широкой реконструкции правительства перед парламентскими выборами.

В разговоре также запланированы вопросы о подготовке к выборам в следующем году, работе «Гражданской коалиции» над избирательными списками и переговорах по новому бюджету Европейского союза. Речь также пойдет о позиции Польши в дискуссиях с государствами, которые добиваются сокращения расходов ЕС, в частности с Германией.

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