W Polsce RMF24 zapowiedziało rozmowę z europosłem Koalicji Obywatelskiej Bartoszem Arłukowiczem o sytuacji w koalicji rządowej Donalda Tuska oraz kwestiach kadrowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Emisja programu „Rozmowa o 7” ma być poświęcona m.in. odejściu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu.

Sytuacja w koalicji

Prowadzący planuje zapytać Arłukowicza, czy odejście Pełczyńskiej-Nałęcz oznacza zakończenie konfliktu w koalicji. Wśród zapowiedzianych tematów jest również jej ostra krytyka polityków Koalicji Obywatelskiej oraz pytanie, czy premier Donald Tusk ma powody, by być zadowolonym z jej dymisji.

Osobno w programie zostaną poruszone słowa Jana Szyszki, byłego wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Oskarżył on polityków koalicji o stosowanie przemocy wobec ludzi mających inne zdanie. Prowadzący ma również zapytać, czy publiczne ataki i wzajemne podejrzenia o kontakty z opozycją nie utrudniają współpracy między siłami politycznymi.

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Ministerstwo i budżet UE

Kolejnym tematem będzie przyszłość Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W szczególności będzie dyskutowane, czy resort powinien pozostać pod kontrolą partii Polska 2050 oraz czy Tusk wykorzysta dymisję Pełczyńskiej-Nałęcz do szerszej rekonstrukcji rządu przed wyborami parlamentarnymi.

W rozmowie zaplanowano również pytania o przygotowania do wyborów w przyszłym roku, prace Koalicji Obywatelskiej nad listami wyborczymi oraz negocjacje dotyczące nowego budżetu Unii Europejskiej. Mowa będzie także o stanowisku Polski w dyskusjach z państwami domagającymi się ograniczenia wydatków UE, w tym z Niemcami.

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