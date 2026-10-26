玛琳·勒庞在法国自信地拉开了总统竞选的序幕——路透社

法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞于10月25日正式启动竞选活动，承诺将恢复国内的秩序与信任。 据相关数据显示，这位“国民联盟”党籍议员在总统竞选中以显著优势领先。

在法国正经历近年来最动荡的时期之一——抗议活动和街头骚乱席卷全国之际，玛丽娜·勒庞表示，她才是最适合解决她所说的 日益加剧的经济、社会危机及安全问题。

“我们并非生活在世界的尽头，而是生活在‘另一个世界’的边缘——他们的世界，”她这样评价自己的政治对手。

勒庞选择在奥尔良发表她的首场竞选演讲，这里是15世纪女战士圣女贞德的故乡，民族主义者将她奉为爱国主义和主权的象征。

面对支持者的人群，她承诺将推行“零容忍”政策，并宣称恢复安全是国家的首要职责。

上周末针对生活成本上涨和不平等现象的大规模抗议活动，演变成了抢劫和破坏公物行为。

街头骚乱以及抢劫和破坏行为为勒庞提供了助力，周日公布的一项民意调查显示，她的支持率为32%，而对手为33.5%， 因此她大幅领先于其最接近的竞争对手——极左翼领袖让-吕克·梅朗雄，后者的支持率为17%。

民调显示，她将在预计于5月初举行的第二轮选举中轻松击败梅朗雄。

为了传递乐观情绪，勒庞将演讲主题定为国家“复兴”。她表示，法国正经历动荡时期，但如果采纳她关于安全、繁荣和革新的愿景，法国将变得更加强大。

“我们说：‘过去一切都很美好，明天会更好！’”，她说道。

勒庞承诺在移民政策上采取强硬立场，表示将恢复边境管控、自动驱逐外国罪犯，并打击犯罪团伙和毒贩。

勒庞本人因被判定挪用欧洲议会资金，可能被迫在脚踝佩戴电子脚镣进行竞选活动。她将对法院的判决提出上诉。

在经济领域，勒庞承诺控制支出、降低企业税负、精简官僚机构，并支持工业、创新和人工智能。她拒绝了进一步提高退休年龄的提议。

此次大会旨在展示“国民联盟”党领导层的团结，勒庞的门生乔丹·巴尔代拉在大会上连任党主席，并被推举为该党总理候选人。

关于欧洲问题，勒庞没有直接呼吁法国退出欧盟， 但表示将削弱布鲁塞尔的影响力，恢复国家对边境和法律的管控，并将法国的利益置于首位，特别是避免卷入海外战争。

来源：路透社

此前，法国曾爆发抗议活动，反对玛丽娜·勒庞所在政党的党代会。

民调显示，玛丽娜·勒庞可能在法国总统大选中以较大优势获胜。

IFOP民调显示，在所有被调查的法国总统大选情景中，玛丽娜·勒庞均处于领先地位。 在第一轮投票中，无论中间派阵营由谁代表，“国民联盟”党的这位代表都可能获得34%至38%的选票。

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