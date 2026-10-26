Marine Le Pen pewnie rozpoczęła kampanię prezydencką we Francji — Reuters

Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen oficjalnie rozpoczęła 25 października kampanię wyborczą, obiecując przywrócenie porządku i zaufania w kraju. Posłanka z partii „Związek Narodowy”, zgodnie z podanymi danymi, prowadzi w wyścigu prezydenckim ze znaczną przewagą.

W jednym z najbardziej niespokojnych okresów ostatnich lat, kiedy Francja pogrążona jest w protestach i zamieszkach ulicznych, Marine Le Pen oświadczyła, że to właśnie ona najlepiej nadaje się do przezwyciężenia, jak to ujęła, kryzysów gospodarczych i społecznych oraz narastających problemów związanych z bezpieczeństwem.

„Nie żyjemy na krańcu świata, ale na krańcu jednego ze światów – ich świata” – powiedziała o swoich politycznych przeciwnikach.

Le Pen postanowiła wygłosić swoje pierwsze przemówienie wyborcze w Orleanie, ojczyźnie Joanny d’Arc, bohaterki-wojowniczki z XV wieku, którą nacjonaliści czczą jako symbol patriotyzmu i suwerenności.

Zwracając się do tłumu swoich zwolenników, obiecała prowadzić politykę „zerowej tolerancji” i oświadczyła, że przywrócenie bezpieczeństwa jest nadrzędnym obowiązkiem państwa.

Masowe protesty przeciwko rosnącym kosztom życia i nierównościom, które miały miejsce w miniony weekend, przerodziły się w grabieże i akty wandalizmu.

Zamieszki uliczne, a także grabieże i akty wandalizmu dały Le Pen impuls, a opublikowane w niedzielę badanie opinii publicznej wykazało, że jej poparcie wynosi 32% w porównaniu z 33,5%, co oznacza, że znacznie wyprzedza ona swojego najbliższego rywala, lidera skrajnej lewicy Jean-Luca Mélenchona, który ma 17%.

Sondaże wskazują, że z łatwością pokona Melanchona w drugiej turze wyborów, która ma się odbyć na początku maja.

Chcąc wzbudzić optymizm, Le Pen oparła swoje przemówienie na temacie narodowego „odrodzenia”. Stwierdziła, że Francja przechodzi okres wstrząsów, ale wyjdzie z niego silniejsza, jeśli przyjmie jej wizję bezpieczeństwa, dobrobytu i odnowy.

„Mówimy: »Wcześniej wszystko było dobrze, jutro będzie jeszcze lepiej!«” – powiedziała.

Le Pen obiecała utrzymać twardą linię w polityce imigracyjnej, deklarując zamiar przywrócenia kontroli granicznej, automatycznego wydalania zagranicznych przestępców oraz walki z gangami i handlarzami narkotyków.

Sama Le Pen może być zmuszona do prowadzenia kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na kostce po tym, jak uznano ją za winną sprzeniewierzenia środków Parlamentu Europejskiego. Zamierza ona odwołać się od wyroku sądu.

W sferze gospodarczej Le Pen obiecała ograniczyć wydatki, obniżyć podatki dla przedsiębiorstw, zmniejszyć biurokrację oraz wspierać przemysł, innowacje i sztuczną inteligencję. Odrzuciła pomysł dalszego podwyższania wieku emerytalnego.

Celem zjazdu było zademonstrowanie jedności w kierownictwie partii „Zjednoczenie Narodowe”, gdzie protegowany Le Pen, Jordan Bardella, został ponownie wybrany na przewodniczącego partii i przedstawiony jako jej kandydat na stanowisko premiera.

Jeśli chodzi o Europę, Le Pen powstrzymała się od bezpośredniego wezwania do wyjścia Francji z Unii Europejskiej, ale oświadczyła, że osłabi wpływ Brukseli, przywróci krajową kontrolę nad granicami i prawem oraz postawi interesy Francji na pierwszym miejscu, w szczególności unikając wojen za granicą.

Źródło: Reuters

Wcześniej we Francji wybuchły protesty przeciwko zjazdowi partii Marine Le Pen.

Marine Le Pen może wygrać wybory prezydenckie we Francji z dużą przewagą — wynika z sondaży.

Sondaż IFOP wykazał, że Marine Le Pen prowadzi we wszystkich badanych scenariuszach wyborów prezydenckich we Francji. W pierwszej turze przedstawicielka partii „Zjednoczenie Narodowe” mogłaby uzyskać od 34% do 38% głosów, niezależnie od tego, kto reprezentowałby blok centrowy.

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